Arhiepiscopul Tomisului,IPS Teodosie contestatar declarat al vaccinării și restricțiilor, a declarat că, deși are alergii, nu se vaccinează împotriva Covid-19 fiindcă „nu se îmbolnăvește”. El a precizat că, dacă un credincios îl va întreba dacă trebuie sau nu să se vaccineze, îl va trimite la medic. Arhiepiscopul Tomisului a anunţat că îi va împărtăși pe credincioşi cu linguriţa tradiţională, scrie realitatea.net.

Arhiepiscopul Tomisului a fost întrebat, într-o conferinţă de presă, dacă s-a vaccinat împotriva COVID-19.

„Nu, că am alergii şi nu mă vaccinez. Nu am de ce că nu mă îmbolnăvesc. (…) Vaccinul nu este obligatoriu. Chiar l-am auzit pe domnul preşedinte şi ieri. Nu este obligatoriu şi mai ales este un vaccin care e făcut în pripă. De aceea sunt în fiecare zi surprize pentru că trebuie să fie pregătiţi oamenii, sunt oameni cu anumite afecţiuni care datorită vaccinului, iată, cedează, unii mor, alţii paralizează şi trebuie să fim atenţi. Noi nu suntem medici ca să recomandăm vaccinul. Ar fi o depăşire a cunoştinţelor şi atribuţiilor noastre”, a declarat ÎPS Teodosie.

Întrebat dacă are o evidenţă a preoţilor din Constanţa diagnosticaţi cu COVID-19, ÎPS Teodosie a răspuns: „Nu. Care s-au mai infectat, am şi spus-o, i-am mai ajutat cu medicamente de la domnul George Becali, am trimis şi în Bihor şi în alte părţi. Un om foarte bun la suflet, care a căutat să ajute oamenii, dar este împiedicat de multe ori, că binele este totdeauna pândit şi sancţionat pentru că Satana este împotriva Binelui”.

El a fost întrebat de jurnalişti ce părere are despre vaccinul anti-COVID.

„Nu am părere. Am o părere că nu e perfect. Atât. Nu mi-e teamă (să îl fac – n.r.), nu trebuie să-l fac pentru că cine are alergii nu trebuie să facă, aşa cred. Nu am nevoie, mă împărtăşesc zilnic şi vaccin mai mare ca asta, mai puternic, nu este altul”, a transmis Arhiepiscopul Tomisului,

Sursa: Realitatea de Constanta