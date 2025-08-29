Începând de astăzi, angajații din primării intră în grevă pe termen nelimitat, după ce negocierile cu premierul Ilie Bolojan au eșuat.

Primăriile din toată țara au anunțat că intră începând de astăzi în grevă pe termen nelimitat, după ce toate rundele de negocieri purtate timp de șapte săptămâni cu premierul Bolojan au eșuat.

„Bolojan vrea să distrugă și primăriile, comunele mici”, spun cei care lucrează acolo. Primarii sunt nemulțumiți de toate măsurile de austeritate luate de guvern. Ei spun că aceste măsuri vor afecta grav funcționarea primăriilor comunelor și orașelor mici.

Șeful Guvernului vrea să dea afară oamenii din administrația locală. 40.000 ar urma să dispară; vor fi tăieri inclusiv la secțiile de poliție locală, acolo unde vor fi tăiate 4000 de posturi. Edilii spuneau că acest lucru poate afecta grav siguranța românilor.

Așadar, românii s-au săturat de aceste măsuri de austeritate și ies în stradă. Inclusiv medicii spun că vor protesta, iar profesorii sunt de săptămâni în stradă. Se vorbește chiar și de o grevă generală, lucru care ar putea arunca țara în haos, și asta deoarece majoritatea instituțiilor de la stat vor fi blocate.