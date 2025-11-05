Candidatul independent la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, a vorbit, într-un interviu recent, despre provocările traficului și ale mobilității urbane din București, subliniind că transportul gratuit la STB ar putea deveni o realitate dacă se găsesc surse alternative de venit pentru bugetul capitalei.

Anca Alexandrescu a subliniat că va analiza și implementa toate modelele de bune practici din străinătate: „Voi lua toate modelele de bune practici din afară. Absolut toate modelele. Ne apucăm noi să intervenim?”

Bucureștiul se confruntă în acest moment cu provocări majore în ceea ce privește infrastructura de transport și calitatea aerului, iar ideea unui transport gratuit și a unui sistem de gestionare inteligentă a traficului captează tot mai mult interesul publicului și al specialiștilor.

„Astăzi mă uitam pe cifre și vorbeam cu niște specialiști. Știi că este posibil ca prin efort și dacă facem bani din turism, din alte activități, dacă aducem la bugetul capitalei niște bani din alte resurse, este posibil ca transportul în comun STB să fie gratuit la București? În momentul de față, primăria capitalei subvenționează în proporție de 80% transportul în București. Dacă ne hotărâm să luăm și metroul la București și trebuie luat, au putut toate capitalele. Trebuie să lucrăm la mobilitatea urbană”, a declarat Anca Alexandrescu.

Potrivit ei, cele mai importante probleme ale Bucureștiului sunt legate de trafic, apă caldă, căldură și poluare. „Cu traficul, nu inventăm noi apa caldă. Există niște programe inteligente, sunt aplicate în mai multe capitale ale lumii. În Los Angeles de exemplu, o fi murit specialistul american al lui Nicușor, dar sunt o grămadă de specialiști. Este un program inteligent, a fost creat un astfel de centru de către Gabi Firea și l-a închis domnul Nicușor Dan. Este un soft care reduce circulația până la 30%, care folosește inteligența artificială și în funcție de zonele în care există aglomerație se sincronizează semafoarele”, a explicat Alexandrescu.

Sursa: Realitatea din AUR