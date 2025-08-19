Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, a făcut marți, în direct la Realitatea PLUS, o serie de dezvăluiri, după ce surse de la cel mai înalt nivel din cadrul administrației Trump au anunțat faptul că directoarea Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, examinează un dosar secret privind anularea alegerilor prezidențiale din România, în decembrie 2024.

Prezentatoarea TV a subliniat că fostul președinte al României, Klaus Iohannis, dar și fostul premier Marcel Ciolacu au fost implicați în această operațiune pusă la cale de administrația Biden.

“Cu siguranță da, se va întâmpla ceva pentru că sunt nenumărate semnale că America se uită cu foarte mare atenție la ce s-a întâmplat în România în timpul campaniei electorale, după anularea alegerilor, după interzicerea lui Călin Georgescu. Au fost nenumărate mesaje care au venit de la Washington, atât vicepreședintele american, cât și Tulsi Gabbard, au luat atitudine și au trimis mesaje foarte clare. A fost un mesaj foarte clar inclusiv de la însărcinatul cu afaceri care l-a invitat pe George Simion la discuții, la ambasadă.

Au fost nenumărate informații și încercări chiar ale domnului Marcel Ciolacu de a rezolva problema pe care România o are cu Departamentul de Stat, de fapt, cu administrația Trump. De ce ar fi încercat Marcel Ciolacu să îl “angajeze” pe Dragoș Sprânceană emisar special dacă nu ar fi fost o problemă legată de anularea alegerilor și interzicerea lui Călin Georgescu?

Este foarte clar că li s-a comunicat, după ce administrația democrată a plecat, au pierdut tot sprijinul, au început ușor, ușor, să iasă la suprafață toate lucrurile. Iată, întâi Tulsi Gabbard a făcut dezvăluiri despre cum s-au desfășurat alegerile în 2016, în America, cum au pus la cale Hillary Clinton și toți ceilalți din gașca lor, povestea cu intervenția rusă în alegeri, probabil cu interconexiunea asta și cu tot ce a fost lansat în spațiul public acum se cercetează și ce s-a întâmplat la București pentru că a fost fix același model.

Este foarte clar că au de ce să se teamă aceste personaje, nu știu dacă Luminița Odobescu are vreun rol. În mod clar, Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu au jucat un rol extrem de important în toată mascarada care a început cu 24 noiembrie. Sunt convinsă că adevărul va ieși la suprafață, sunt convinsă că vor exista consecințe.

Acum, pentru moment, toți ochii sunt ațintiți pe cea ce se întâmplă în Ucraina. Nu întâmplător numele României a apărut pe acea hartă din Biroul Oval de aseară. Sunt convinsă că a existat și o discuție despre România și nu întâmplător România nu este la nicio masă, decât la discuțiile cu liderii europeni care de altfel i-au și ajutat pe cei de la București să rămână la putere pentru a avea putere la nivelul Bucureștiului”, a declarat Anca Alexandrescu.

Întrebată dacă tot jocul cu anularea alegerilor a fost făcut pentru Nicușor Dan, prezentatoarea TV a răspuns:

“Dacă stau și mă întorc în timp, la alegerile locale de anul trecut, eu cred că Nicușor Dan a fost pregătit din timp pentru că, să ne aducem aminte, înțelegerea dintre Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, modul cum s-au comportat cu medicul Cătălin Cîrstoiu, cum s-au comportat cu Gabriela Firea, a fost clar parte dintr-un scenariu pentru a-l face pe Nicușor Dan președinte. Fără ajutorul lui Marcel Ciolacu și al lui Nicolae Ciucă, Nicușor Dan nu ar fi ajuns la al doilea mandat de primar și nici nu ar fi ajuns președinte”.​​​​​​​​​​​​​​​​

