O nouă zi extrem de importantă pentru mișcarea suveranistă, după ce Călin Georgescu a fost scos din joc. Ana Maria Gavrilă, liderul POT, și-a depus, astăzi, candidatura la Biroul Electoral Central după ce, ieri, și președintele AUR, Georges Simion s-a înscris în cursa pentru prezidențiale. Suveraniștii au reușit să strângă peste 600.000 de semnături. Sistemul, însă, nu se lasă. Se depun eforturi uriașe pentru a-i bloca pe cei doi candidați suveraniști.

Realitatea PLUS transmite LIVE cele mai importante momente de la Biroul Electoral Central:

După depunerea candidaturii, Anamaria Gavrilă a făcut o serie de declarații în fața Biroului Electoral Central

Anamaria Gavrilă: Bună seara, Doamne ajută! Vă mulțumesc mult că ați venit, mulțumim lui Dumnezeu în primul rând pentru această zi. A fost un efort extraordinar, în doar 48 de ore s-au strâns peste 400.000 de semnături pentru Anamaria Gavrilă și POT, dar doar cu ajutorul partidului AUR și lui George Simion aici. Mulțumim mult.

Mulțumim în primul rând românilor care au venit să semneze cu mintea și cu gândul și cu sufletul la Călin Georgescu. Suntem aici pentru a duce această mișcare mai departe. Această candidatură este una de conjunctură. Noi nu recunoaștem aceste alegeri ca fiind unele legitime, însă ei au creat un joc care este nedrept și în lipsa unor instrumente juridice corecte pe care am văzut că nu le mai avem noi trebuie să jucăm și la acest joc și să le arătăm că putem. Așa cum românii au reușit în 48 de ore să se mobilizeze, să transforme tristețea, depresia, în acțiune și să scoatem o țară întreagă din depresie și din cenușa loviturii de stat pe care am primit-o am întors-o în bucurie și în construcție. Mulțumim, români! Așadar, dacă poporul vrea, dacă românii pun umărul, se poate orice în România. Asta am demonstrat prin acest exercițiu.

Candidatura mea nu este pe persoana proprie, este pentru români, pentru că noi să ne dăm toate șansele ca să putem continua. Au fost niște zile agitate, însă de mâine încolo ne vom concentra din nou asupra loviturii de stat care s-a dat, asupra nedreptăților care au fost comise de cei mai înalți judecători pe care îi avem în România, de la IICJ și cei de la CCR.

Așadar lupta noastră pentru a avea din nou ordinea constituțională, pentru a avea din nou justiție, de abia începe. Candidatura mea este pentru a reda românilor turul doi înapoi și pentru a reda românilor președintele pe care ei de fapt l-au votat deja.

