Farul obține prima victorie în deplasare din acest sezon, 2-0 cu FC Botoșani, în deschiderea etapei a 14-a, din Liga 1.

Dussaut a deschis scorul în min.23 cu un șut fabulos de la 35m care s-a oprit în vinclul porții lui Pap, iar Ad. Petre a stabilit scorul final în min.85, când a transformat cu siguranță o lovitură de la 11m pe care tot el o obținuse.

„E bine că a venit victoria într-un moment dificil. În ultimele trei deplasări n-am produs rezultate, deși produsesem joc și am atacat. La meciul ăsta a trebuit să facem foarte bine ambele faze. Știam că întâlnim o echipă foarte bună, cu jucători buni. Am făcut un meci complet. Păcat că am avut foarte multe ocazii și nu le-am fructificat. Am avut ocazii, ei au riscat foarte mult, știam că asta fac. Ne-a ieșit, suntem fericiți. Bravo (n.r – pentru golul lui Dussaut). Ne așteptam de la el. Muncește bine și mă bucur. Când un fundaș marchează, numai un gol frumos poate da. Fiecare meci e dificil în Liga 1. Jucăm cu două echipe foarte bune, cu loturi foarte bune. Ne vom pregăti, chiar dacă joi e unul și duminică altul… încercăm să dăm ce avem mai bun și să producem rezultate.Când nu sunt suporteri, se aud indicațiile. Trebuie să vezi meciul, să-i ajuți cu ce vezi de pe margine. Să dai indicații, să citești meciul și cred eu că ce le-am spus le-am zis bine”, a declarat Gică Hagi.

În urma acestui rezultat, Farul Constanța urcă în clasament pe locul 8, cu 21 de puncte, după 13 meciuri jucate

FC Botoșani (antrenor Marius Croitoru): Pap – Braun, Dawa, Racovițan, Țigănașu – Târcoveanu (59 M. Roman II), Edjouma, Papa (40 Forescu) – Barbosa, Lupeta (40 Sila), Fili (59 Java). Rezerve: M. Contra – Șeroni, D. Croitoru, Petkovski, Dragu.

Farul Constanța (manager tehnic Gheorghe Hagi): Aioani – Dussaut, Larie, Mladen (23 Radaslavescu, 85 Pitu), De Nooijer – Pires, Artean, Grameni – Chițu (71 Ely), Betancor (85 Petre), Ciobanu (71 Ganea). Rezerve: Brănescu – Buta, N. Popescu, Georgescu.

Sursa: Realitatea de Constanta