Sute de mii de turisti isi petrec anual vacantele de vara pe litoralul romanesc, iar in urma lor ramane si o cantitate semnificativa de deseuri, de cateva zeci de tone, potrivit datelor autoritatilor centralizate de Clean Recycle*. 8 din 10 deseuri aruncate la intamplare de turisti pe litoral sunt din plastic. 85% dintre deseurile descoperite pe plajele cele mai aglomerate din judetul Constanta sunt din plastic, restul reprezentand deșeuri din metal, sticla/ceramica, cauciuc, hartie/carton, textile si lemn procesat. Iar cantitatile sunt in crestere, de la an la an.

O mare parte dintre deseurile care nu sunt colectate selectiv in pubelele speciale ajung in apa Marii Negre. Plasticul predomina si in ceea ce priveste cantitatea de deseuri plutitoare descoperite in apa, intr-o proportie de 89%, potrivit datelor publice.

Cele mai multe deseuri din plastic descoperite de autoritati atat pe plaja, cat si in apa, au fost: PET-uri, pungi, saci, linoleum, galeti si bidoane.

“Daca nu este colectat, iar mai apoi reciclat si valorificat, plasticul poate fi daunator pentru mediu. Un PET se descompune in aproximativ 500 de ani si poate afecta fauna marina, dar si pe fiecare dintre noi, prin lantul alimentar”, declara Cosmin Monda, fondator si CEO Clean Recycle.

Recomandarea specialistilor Clean Recycle pentru turisti este ca, atunci cand merg pe plaja, sa aiba cu ei saci in care sa adune deseurile, pe care mai apoi sa le duca la locurile speciale de colectare, minimizand astfel cantitatea de deseuri de ambalaje sau de alta natura pe plaje.

Romania, pe penultimul loc la reciclare in UE

Pentru atingerea obiectivelor de reciclare, pe care Romania le-a ratat pana in prezent, trebuie crescuta cantitatea deseurilor colectate selectiv. Tara noastra are in prezent o rata de reciclare de sub 50%, potrivit Eurostat. Din 2023, tintele cresc la 65%, iar din 2025 la 70%.

In acest sens, infrastructura de colectare trebuie imbunatatita la nivelul intregii tari si, de asemenea, sunt necesare campanii intense de constientizare si informare, apreciaza specialistii Clean Recycle.

Ambalajele din plastic au atins in 2019 un volum total de 15,4 milioane de tone, fiind al doilea cel mai important material de ambalaje din UE. Cifra este in crestere cu 26,4% comparativ cu anul 2009, potrivit barometrului Eurostat.

