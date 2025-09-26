Alertă cu bombă la Judecătoria Chișinău, cu sediul în Buiucani. La ora 10:00 aici trebuia să se desfășoare o nouă ședință în dosarul „frauda bancară”, în care este vizat oligarhul Vladimir Plahotniuc.

La fața locului au fost mobilizate toate serviciile specializate, care au început verificările și măsurile necesare. Oamenii din clădire sunt evacuați.

Deocamdată nu a fost anunțat dacă ședința va fi reluată sau amânată pentru o altă zi.

Mai devreme, la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a avut loc o ședință, la care au fost prezentate mandatele de arest emise în privința lui Vlad Plahotniuc. Acesta nu a participat la ședință.

„Astăzi dimineaţă, la ora 09:42, Poliţia a înregistrat un apel telefonic de la un bărbat care a comunicat despre faptul că Judecătoria Buiucani ar fi minată, iar la moment zona este încercuită, toate serviciile specializate se află la faţa locului şi acţionează conform protocoalelor”, au transmis oficialii Poliţiei din Moldova, potrivit Agerpres.

Plahotniuc, care a deţinut şi funcţia de prim-vicepreşedinte al Parlamentului Republicii Moldova, dar şi pe cea de preşedinte al Partidului Democrat din Moldova, a fost extrădat, joi, din Grecia, la cererea autorităţilor moldovene, care aveau emise pe numele lui patru mandate de arestare.

Vlad Plahotniuc este principalul suspect în legătură cu dispariţia în 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, sumă ce reprezenta, la acel moment, 12% din produsul internt brut al acestui stat.