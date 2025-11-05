Omul de afaceri Fănel Bogos, personajul principal al dosarului de corupție ale cărui ramificații ajung chiar la premierul Ilie Bolojan, a fost reținut. Anunțul a fost făcut chiar de către avocatul omului de afaceri, potrivit Realitatea Plus.

„Domnul Bogos a fost anunțat că este acuzat de câteva infracțiuni, precum cumpărare de influență, instigare și complicitate la acțiuni de șantaj. (…) Se vorbește despre o cumpărare de influență. Nu a dat declarații, se consideră nevinovat,” a precizat avocatul omului de afaceri.

Mihail Aniţei, cel care i-ar fi promis lui Bogos că are influenţă la „omul care l-a pus pe Nicuşor Preşedinte”, a fost şi el reţinut.

Este posibil ca în această seară să mai fie emise mandate de reținere împotriva unor foste cadre din serviciile secrete, care erau implicate în rețeaua uriașă de trafic de influență.

Anunțul vine de doar câteva ore după ce o serie de stenograme din dosar, ajunse în presă, au arăta că Bogos ar fi plătit unor intermediari 1,5 milioane de euro ca să aibă intrare la Ilie Bolojan.

Informația apare în dosarul de trafic de influență, șantaj și dare de mită, în care DNA a făcut percheziții în mai multe județe, anunță Realitatea Plus. Printre persoanele vizate se află și trezorierul liberalilor, șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu. Într-un comunicat, Executivul a confirmat întâlnirea șefului guvernului cu omul de afaceri, dar precizează că aceasta „nu a avut niciun fel de urmări în privința situației dlui. Bogoș”.