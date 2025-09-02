Un accident grav a avut loc marți după-amiază pe autostrada A1 Sibiu-Deva, în zona localității Boița. Trei muncitori care efectuau lucrări la partea carosabilă au fost loviți de un TIR, fiind răniți grav, relatează News.ro.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, evenimentul s-a produs la kilometrul 230, pe sensul de mers spre Sibiu. Cei trei muncitori se aflau pe banda 1, când au fost acroșați de un autotren aflat în trafic.

Victimele au suferit răni grave și au nevoie de îngrijiri medicale de urgență. Autoritățile au anunțat că acestea urmează să fie evaluate și transportate la spital pentru tratament specializat.

În urma accidentului, traficul rutier pe sensul Deva-Sibiu a fost complet blocat. Șoferii sunt deviați pe la nodul rutier de la kilometrul 225, pentru a se evita zona unde a avut loc evenimentul rutier.

La fața locului intervin echipaje ale ISU Sibiu, printre care o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD, mașina medicului de urgență, o autospecială pentru transportul victimelor multiple și o autospecială de stingere. De asemenea, o ambulanță SAJ a fost direcționată în zonă.

„Din primele informații există persoane încarcerate”, a transmis ISU Sibiu, care coordonează operațiunile de salvare. Situația este în desfășurare, iar traficul rămâne blocat până la finalizarea intervenției echipajelor de urgență.

Sursa: Newsinn