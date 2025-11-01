Tragedie la Constanța, sâmbătă după-amiază. O fetiță de doar doi ani a căzut de la etajul al doilea al unui bloc situat pe aleea Topolog.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, incidentul s-a produs în jurul orei 15:30, iar micuța a fost găsită în stare gravă.

Copila se afla în locuință împreună cu mama sa în momentul accidentului. După cădere, a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Surse medicale au precizat că starea fetiței este critică, iar medicii au decis transferul acesteia la un spital din București, unde va primi tratament de specialitate.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Sursa: Realitatea de Constanta